« Parfaite à tout prix » : votre téléfilm ce 29 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)

« Parfaite à tout prix » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 29 septembre 2023 – Ce vendredi après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Parfaite à tout prix ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Parfaite à tout prix » : l’histoire

Ava et son frère Ryan vivent avec leur mère, Leslie. Leur père est décédé récemment. Leslie continue à mener l’entreprise familiale d’organisation d’événements, mais elle a du mal à joindre les deux bouts. Ryan est soigné pour un T.D.A.H. et est passionné de musique. Ava espère obtenir une bourse pour l’université en tant que sportive. Pour améliorer ses performances, elle commence à prendre les cachets que le médecin prescrit à son frère. Elle rêve de se faire des amis, malheureusement ceux qu’elle rencontre ne la séduisent que dans le but qu’elle leur fournisse des cachets, pour se droguer.

Parfaite à tout prix, interprètes et personnages

Avec : Christy Bruce (Leslie James), Keara Graves (Ava James), Cameron Brodeur (Ryan James)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Elève modèle, mensonges mortels ».

« Elève modèle, mensonges mortels » : l’histoire et le casting

Lorsque Madison se rend compte que son père lui coupera les vivres si elle ne va pas à l’université, elle décide de faire du chantage à Hanna, sa brillante cousine à qui tout réussit. Elle la drogue et prend des photos compromettantes d’elle afin de l’obliger à faire tous ses devoirs et à passer l’examen d’entrée à l’université à sa place.

Avec : Kate Drummond (Amanda), Keara Graves (Anna), Sydney Meyer (Madison)