Retour de Plus belle la vie : cette famille emblématique qui ne reviendra pas !

Retour de Plus belle la vie infos acteurs – A quelques semaines de la reprise du tournage de « Plus belle la vie », on commence à en savoir plus sur ce qui vous attend dans ce PBLV 2.0 à venir sur TF1.





En effet, côté casting, une famille emblématique ne reviendra pas et ça ne devrait pas faire plaisir aux fans !







Selon CG Scoops, la famille Belesta, portée par Laetitia et Kévin, ne reviendra pas dans « Plus belle la vie » ! Les deux personnages étaient pourtant au coeurs des dernières intrigues de la série avant son arrêt sur France 3. Laetitia (Caroline Riou) était devenue prof d’histoire-géographie tandis que Kévin (Théo Bertrand), flic, était en couple avec Alexandra, transgenre.

D’autres acteurs phares ne reviendront pas dans « Plus belle la vie »

Les Belesta n’apparaitront donc plus dans PBLV et ils ne sont pas les seuls ! Ne devraient pas non plus être de retour : Léo Castelli (Pierre Martot), Claire (Annie Grégorio), Emma (Pauline Bression), Baptiste (Bryan Trésor), Lola (Marie Mallia), François Marci (Thierry Ragueneau), ou encore Céline Frémont (Rebecca Hampton).



Une première intrigue centrée sur Thomas et Kilian

Toujours selon CG Scoops, la première intrigue que vous découvrirez en janvier 2024 sera centrée sur Thomas (Laurent Kerusore) et Kilian (Tim Rousseau), les deux fils de Roland. Fini le bar du Mistral et le restaurant le Marci, les deux frères vont ouvrir un restaurant ensemble. Barbara (Léa François) sera de la partie.