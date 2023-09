Les Cinquante du 28 septembre : nouveau jeu, nouvelles éliminations (résumé + replay épisode 19)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 19 du jeudi 28 septembre 2023 – C’est parti pour l’épisode 19 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. En pleine soirée, Gary se lance et se met à chanter pour Simon ! Il est stressé à l’idée de lui faire sa déclaration… Simon est gêné et répond par une déclaration d’amitié.





De son côté, Antoine essaie de se rapprocher de Stéphanie mais elle essaie de lui faire comprendre qu’elle n’est pas prête, elle est là pour le jeu. Stéphanie décide de prendre ses distances.







Publicité





Pendant ce temps là, Anaïs parle stratégies avec Manon… Finalement Anaïs change d’avis sur Manon et découvre qu’elle est cool. Anaïs va ensuite parler à Julien et lui fait son mea-culpa.

Julie confie à Vivian qu’elle veut prendre son temps. Vivian ne perd pas espoir mais veut attendre qu’elle vienne vers lui.



Publicité





Le lendemain, le Lion annonce qu’il est l’heure du « Cap ou pas cap ? ». Le Renard arrive et choisit Tressia ! Elle doit gagner à un jeu face au Renard pour faire gagner 1.000 euros à la cagnotte. En cas d’échec, elle fera perdre 1.000 euros à la cagnotte ! Et si elle renonce, la cagnotte perdre 500 euros. Tressica dit « Cap ». Il s’agit de boulons à dévisser le plus vite possible. Tressia donne tout et gagne ! Tout le monde félicite Tressia, la cagnotte grimpe à 13.500 euros.

Alex et Romane décident de crever l’abcès. Romane dit à Alex qu’elle ne veut pas de Vivian et ils se disent qu’ils se manquent… Ils décident de repartir de zéro et s’embrassent.

Le Lion annonce un nouveau jeu dans l’arène ! Alex et Vivian font la paix avant d’y aller.

VIDÉO Les Cinquante du 28 septembre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 19 ce jeudi 28 septembre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 29 septembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 20.