Secrets d’histoire du 27 septembre : sommaire de l’inédit ce soir sur France 3

Publicité





Secrets d’histoire du 27 septembre 2023 – Stéphane Bern vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 3 pour un numéro inédit de « Secrets d’histoire ». Dans ce numéro intitulé « Jean-Paul II, l’athlète de Dieu », Stéphane Bern vous emmène en Pologne, au cœur de la vieille ville de Cracovie, pour explorer le parcours intime et personnel de Jean-Paul II.





Rendez-vous dès 21h10 sur France 3 ou en replay sur France.TV et ce durant 7 jours.







Publicité





Secrets d’histoire du 27 septembre 2023, « Jean-Paul II, l’athlète de Dieu »

Comment rester indifférent à la personnalité charismatique de Jean-Paul II, que l’on soit croyant ou non ? A l’occasion de la visite exceptionnelle du Pape François à Marseille fin septembre 2023, ce numéro inédit de Secrets d’histoire nous entraîne avec Stéphane Bern en Pologne, au cœur de la vieille ville de Cracovie, pour explorer le parcours intime et personnel de celui qui va devenir, à la stupéfaction générale, le premier pape non italien depuis 450 ans !

Aux côtés de Stéphane Bern, nous allons suivre les traces du petit Karol Wojtyla et découvrir sa modeste maison natale, dans la petite ville de Wadowice. Alors qu’à 9 ans il perd sa mère, le jeune Karol est marqué profondément par la culture polonaise catholique et traditionnelle, qui ne l’empêche pas de se tourner vers la poésie, la musique et même le théâtre…



Publicité





Dans cette Pologne qui a tant souffert de la guerre et de la chape de plomb qui l’a suivie, le jeune Karol découvre, en même temps que sa vocation, les problèmes humains, sociaux et politiques. Il lit beaucoup, il aime la confrontation des idées, et ne craint ni l’engagement ni l’action. Il réalise très jeune combien la liberté de conscience est vulnérable à l’est de l’Europe !

Découvrir cet épisode de Secrets d’histoire consacré à Jean-Paul II, c’est revivre son élection extraordinaire en 1978, comprendre comment il a vécu 27 ans au Vatican avec une Curie romaine qu’il fera vivre au rythme trépidant de ses voyages partout dans le monde ! Chacun est étonné par son charisme, son sens des symboles, son génie de la communication et sa capacité à créer un lien très fort avec la jeunesse…

Pendant son pontificat, l’histoire est en marche. Le port de Gdansk s’enflamme avec Solidarnosc et Lech Walesa. Le mur de Berlin s’effondre. Qui peut nier l’influence de ce pape sur les libertés ? L’Église en a fait un saint. L’Histoire, elle, retiendra son nom.

VIDÉO Secrets d’histoire du 27 septembre 2023, la bande-annonce

Avec @bernstephane, retour sur le parcours intime et personnel de celui qui est devenu le premier pape non italien depuis 450 ans.@secretshistoire, c'est mercredi à 21.10 ! pic.twitter.com/78w10HlJOn — France 3 (@France3tv) September 25, 2023

« Jean-Paul II, l’athlète de Dieu » c’est ce soir dans « Secrets d’histoire ».