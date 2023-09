Good Doctor du 27 septembre : vos 3 épisodes inédits ce soir sur TF1 (saison 6)

Publicité





Good Doctor du 27 septembre 2023 – Ce soir à la télé, TF1 poursuit la diffusion de la saison 6 inédite de la série médicale « Good Doctor ». Au programme aujourd’hui, trois épisodes de la nouvelle saison.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo et replay sur MYTF1.







Good Doctor du 27 septembre : vos épisodes de ce soir

Épisode 14 saison 6 « Cœur de pierre » : La grand-mère de Jordan vient se faire soigner pour un problème cardiaque. On découvre que son péricarde est complètement calcifié. Jordan étant de sa famille, elle n’a pas le droit de la prendre en charge et Lim lui demande sèchement de ne pas se mêler de l’opération. Park et Shaun sauvent un petit garçon atteint d’une maladie rare, la maladie de Moya Moya. Léa n’en peut plus de la présence de Glassman chez eux. Shaun demande à Grincheux de déménager, non sans lui avoir avoué qu’il le considère comme le grand-père de leur enfant. Glassmann trouve un appartement sur le même palier. Sur les conseils de la grand-mère de Jordan, Perez ouvre sa propre réunion des Narcotiques Anonymes au sein de l’hôpital.

Épisode 15 saison 6 « Des amis de longue date » : Morgan et Jordan s’occupent d’une femme enceinte dont la grossesse est déjà bien avancée. Malheureusement, elles découvrent une anomalie qui met gravement en danger la vie de la mère si elle refuse d’interrompre sa grossesse. Ayant deux approches totalement différentes, elles vont devoir trouver ensemble le meilleur moyen d’aider leur patiente. Park se retrouve obligé de soigner Joe, l’homme qui a eu une aventure avec sa femme. Ce dernier a intentionnellement choisi son hôpital pour lui demander pardon, mais Park ne l’entend pas de cette façon. Jared Kalu arrive à l’hôpital aux côtés de Roland Barnes, richissime homme d’affaires, blessé par un tigre. Médecin personnel de ce dernier, Jared participe au traitement et à l’opération de Barnes. Grâce à Murphy, il prend conscience que la chirurgie lui manque et il finit par demander à réintégrer l’hôpital.



Épisode 16 saison 6 « Sur le banc des accusés » : Shaun est poursuivi pour erreur médicale par un patient à qui il a sauvé la vie, mais qui lui reproche de l’avoir amputé d’une main pour rien. Le docteur Glassman lui recommande une avocate, Janet Stewart, qui conseille à Shaun d’accepter une conciliation. Mais Shaun croise l’assistante de Janet, Joni De Groot, atteinte de TOC. Leur similitude de vécu et de parcours va décider Shaun, contre l’avis de Glassman, à la choisir plutôt que Janet pour le représenter au tribunal : il préfère blanchir son nom plutôt que d’accepter une transaction qui ferait tache dans son dossier et une supervision par ses pairs qui lui donnerait l’impression de régresser.

Good Doctor saison 6, rappel de la présentation

Le Dr Shaun Murphy (Freddie Highmore), un chirurgien atteint d’autisme et du syndrome du savant, continue d’utiliser ses dons médicaux extraordinaires à l’unité chirurgicale de l’hôpital Saint-Bonaventure dans cette 6e saison de Good Doctor.

Après les festivités de leur mariage tant attendu et sa promotion au poste de titulaire en chirurgie, la relation entre Shaun et Léa est immédiatement mise à l’épreuve. Les deux doivent également apprendre à vivre ensemble en tant que couple marié.

Pendant ce temps, l’équipe doit faire face à des changements à l’hôpital et dans leur vie personnelle…

« Good Doctor » revient ce soir dès 21h10 sur TF1.