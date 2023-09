« Un gars une fille (au pluriel) » : les invités de la seconde partie ce soir sur TF1 (4 septembre)

Publicité





« Un gars une fille (au pluriel) » du 4 septembre 2023 : histoire et artistes invtés ce soir – Ce lundi soir, TF1 continue de fêter l’anniversaire de « Un gars, une fille » avec la seconde partie de sa fiction évènement et de nombreux artistes invités. Il y a plus de 20 ans, les téléspectateurs français découvraient les aventures d’Alex et Jean, alias « Chouchou » et « Loulou », dans la série désormais culte « Un gars, Une fille ». Cette série, la plus adaptée dans le monde, est devenue un véritable phénomène de société, classée 3ème série préférée des Français après « Game of Thrones » et « La Casa de Papel » et multi visionnée. TF1 a décidé de lui rendre hommage et de lui consacrer deux soirées évènementielles !





Première soirée à découvrir dès 21h10 sur TF1 mais aussi en streaming puis un peu plus tardivement et durant 7 jours en replay sur MYTF1.







Publicité





« Un gars une fille (au pluriel) » du 4 septembrev 2023 : présentation

18 couples de comédiens, chanteurs, animateurs… vont rejouer les saynètes cultes de Chouchou et Loulou ! Un casting inédit, des duos inattendus, toutes générations confondues… et de vrais couples dans la vie tels que Inès Reg et Kévin Debonne, Faustine Bollaert et Maxime Chattam, Stéphane Bern et Yori Bailleres.

Disputes, réconciliations, vie quotidienne… en voiture, chez des amis, à la maison, au lit… Bref, tous les ingrédients de la série phare, revisitée par des couples nouvelle génération.

« Un gars une fille (au pluriel) » du 4 septembre 2023 : artistes invités, casting

Lors de ces deux soirées évènementielles, vous pourrez retrouver les couples suivants : Alessandra Sublet et Olivier Marchal, Barbara Schulz et JoeyStarr, Julie De Bona et Élie Semoun, Bérengère Krief et Baptiste Lecaplain, Inès Reg et Kevin Debonne, Stefi Celma et Stéphane Plaza, Alice David et Guillaume Labbé, Stéphane Bern et Yori Bailleres, Caroline Anglade et Tom Leeb, Natoo et Kyan Khojandi, Virginie Ledoyen et Arié Elmaleh, Constance Labbé et Tom Villa, Adriana Karembeu et Denis Brogniart, Faustine Bollaert et Maxime Chattam, Chantal Ladesou et Antoine Duléry, Michèle Bernier et Olivier Sitruk, Frédérique Bel et Mathieu Madénian, Shy’m et Florent Peyre.



Publicité





« Un gars une fille (au pluriel) » du 4 septembre 2023 la bande-annonce en vidéo

Et on termine comme toujours ou presque par les images avec des extraits de ce qui vous attend ce soir !

🇫🇷 UN GARS, UNE FILLE (AU PLURIEL) est de retour lundi prochain sur @tf1 ! ✨ Découvrez les couples de comédiens, chanteurs et animateurs qui vont rejouer le couple Chouchou et Loulou sur : https://t.co/TQIRjcPYH3 🎥 Une production @flanagan_prod #newenstudios pic.twitter.com/wWqSK8nEl3 — Newen Studios (@newenstudios) September 1, 2023