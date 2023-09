C à vous du 13 septembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 13 septembre 2023, invités et sommaire – Ce mercredi soir et comme chaque jour, Anne-Elisabeth Lemoine, vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 13 septembre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Régulariser les travailleurs clandestins, une solution pour les “secteurs en tension” de l’industrie française ? Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Guerre en Ukraine : comment Poutine a piégé l’Europe avec Nord Stream. On en parle avec Marion Van Renterghem, grand reporter, chroniqueuse au magazine L’Express, qui publie “Le piège Nord Stream », dans C à vous

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Youssou N’Dour pour le conte musical “Birima”, du 20 au 23 septembre au théâtre du Châtelet

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : David Senda Waguena, chef du Bistro Saint Clair, Cèdre Hospitality, à Étretat

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Agnès Chauveau, directrice générale déléguée de l’INA, pour la sortie du livre “Pardon d’avoir survécu” de Georges Kiejman, aux Editions Flammarion en partenariat avec l’INA; et Yvan Attal et Noémie Lvovsky pour la pièce de théâtre “Vidéo Club”, à partir du 14 septembre au Théâtre Antoine

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 13 septembre 2023 à 19h sur France 5.



Publicité