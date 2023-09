Coupe du Monde de rugby : suivre Afrique du Sud / Irlande en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Coupe du Monde de rugby 2023 suivre Afrique du Sud / Irlande en direct, live et streaming. Suite de la Coupe du Monde de rugby 2023 ce samedi soir. L’Afrique du Sud affronte l’Irlande au Stade de France, à Paris.





Une rencontre à suivre en direct sur TF1 à partir de 20h40 ce samedi 23 septembre 2023. Coup d’envoi à 21h00.







Dans le groupe B, c’est le choc ce samedi soir avec l’affrontement des deux meilleurs équipes au monde ! Les Springboks, Champions du Monde en titre, affrontent l’Irlande, numéro 1 au classement mondial. Avant ce match, l’Irlande est en tête de la poule avec un petit point d’avance sur l’Afrique du Sud.

Afrique du Sud / Irlande, composition des équipes

Le XV de départ de l’Afrique du Sud : 15. Keenan ; 14. Hansen, 13. Ringrose, 12. Aki, 11. Lowe ; 10. Sexton (cap), 9. Gibson-Park ; 7. van der Flier, 8. Doris, 6. O’Mahony ; 5. Ryan, 4. Beirne ; 3. Furlong, 2. Kelleher, 1. Porter

Les remplaçants : 16. Sheehan, 17. Kilcoyne, 18. Bealham, 19. Henderson, 20. Baird, 21. Murray, 22. Crowley, 23. Henshaw



Le XV de départ de l’Irlande : 15. Willemse; 14. Ardense, 13. Kriel, 12. De Allende, 11. Kolbe ; 10. Libbok, 9. De Klerk ; 7, Du Toit, 8. Wiese, 6. Kolisi (cap.) ; 5. Mostert, 4. Etzebeth ; 3. Malherbe, 2. Mbonambi, 1. Kitshoff.

Remplaçants : 16. Fourie, 17. Nche, 18. Nyakane, 19. Kleyn, 20. Snyman, 21. Van Staden, 22. Smith, 23. Reinach.

Afrique du Sud / Irlande en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 20h40. Streaming et live sur myTF1.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de Rugby.

Afrique du Sud / Irlande, un match de rugby évènement à suivre à 21h sur TF1.