« 20h30 le samedi » du 14 octobre 2023 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Aujourd’hui, ce numéro s’intitule « Icônes pop ».





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2







« 20h30 le samedi » du 14 octobre 2023 : les reportages

🔵 Le jour où > Bernadette Chirac a fait son come-back

Bernadette Chirac a affronté bien des tempêtes et est longtemps restée dans l’ombre de son mari. D’abord, une rencontre à Sciences Po entre l’élève studieuse et l’étudiant charismatique, puis la compagne revêche aux côtés d’un Jacques Chirac populaire, qui l’avait gratifiée d’un drôle de surnom, « la Tortue ». Mais comme dans les fables de La Fontaine, souvent, la roue tourne. Comment Bernadette Chirac a-t-elle réussi à revenir sur le devant de la scène ?

🔵 Actu > Catherine Deneuve, l’icône pop

Catherine Deneuve incarne la revanche de Bernadette dans le film éponyme sorti le 4 octobre 2023, et qui a fait un joli démarrage dans les salles. Qui mieux que l’icône du cinéma français, qui elle-même a su se transformer et prendre des risques tout au long de sa carrière, pour jouer ce rôle ?

Geneviève dans Les Parapluies de Cherbourg, Séverine dans Belle de jour, l’actrice qui fêtera ses 80 ans le 22 octobre 2023 a tourné avec les plus grands réalisateurs du septième art, mettant son visage et la complexité de son jeu au service d’un cinéma élégant et audacieux. En soixante ans de carrière, Catherine Deneuve a su se réinventer, en prenant toujours plus de risques et en réaffirmant sa liberté. Un point commun de plus avec Bernadette Chirac.



Retrouvez aussi « 20h30 le samedi » en replay