Ici tout commence spoilers : Hippolyte débarque, Salomé sabotée, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 16 au 20 octobre 2023)

Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 16 au 20 octobre 2023 – Le week-end ne fait que commencer et vous êtes peut être déjà impatient de découvrir sur ce qui vous attend dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Si tel est le cas, c’est le moment ! En effet, comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut vous dire que la semaine va être marquée par l’arrivée du remplaçant de Lisandro.







Publicité





En effet, Lisandro a fait appel à son mentor, Hippolyte, pour le remplacer en tant que professeur de salle à l’institut. Mais on peut dire qu’Hippolyte ne va pas faire l’unanimité… David devient très vite son chouchou alors que les filles n’apprécient pas du tout son côté mysogyne.

Dans le même temps, Carla s’embrouille avec Souleymane, qui ne se laisse pas faire.

Et au Double A, Teyssier mène la vie dure à Salomé et la sabote au moment où un critique gastronomique est en salle…

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 16 au 20 octobre 2023

Lundi 16 octobre (épisode 774) : Lisandro tente un coup de poker dans le dos de Teyssier. A la tête du Double A, Salomé veut faire ses preuves. Les cours de cuisine made in Hortense divisent.

Mardi 17 octobre (épisode 775) : Au Double A, le premier jour d’Hippolyte tourne au fiasco. De son côté, Carla paie cher ses manigances. Hortense fait enfin ses preuves auprès des Première Année.

Mercredi 18 octobre (épisode 776) : Contre toute attente, David devient le chouchou d’Hippolyte. Par peur de la blesser, Lionel raconte des salades à Kelly. Au Double A, Teyssier mène un combat de coq avec Salomé.

Jeudi 19 octobre (épisode 777) : En service, David brille, mais il y a encore beaucoup de travail. Un mystérieux intrus rode à l’internat… De son côté, Kelly fait une performance remarquée !

Vendredi 20 octobre (épisode 778) : Au Double A, David fait profil bas, à la surprise de Lisandro. Vic et Maya sont sur la piste du visiteur nocturne. De son côté, Carla trouve du réconfort auprès d’un camarade…



Publicité





A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : le remplaçant de Lisandro dérape et… (vidéo épisode du 18 octobre)

VIDÉO Ici tout commence spoilers bande-annonce du 16 au 20 octobre 2023

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici