66 minutes du 1er octobre : sommaire et reportages ce dimanche (vidéos)

Publicité





66 minutes du 1er octobre 2023, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous dès 17h20 sur M6 pour vos magazines « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h20 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur 6Play







Publicité





66 minutes du 1er octobre 2023, sommaire et extraits vidéos

A 17h20 dans 66 minutes :

🔵 Entretien avec Cynthia Ka

C’est l’une des voix les plus influentes en faveur de la prévention du cancer du sein. Cynthia Ka avait seulement 31 ans quand on lui a diagnostiqué la maladie. Kareen Guiok Thuram est allée à sa rencontre.



Publicité





C’est l'une des voix les plus influentes en faveur de la prévention du cancer du sein. Cynthia Ka avait seulement 31 ans quand on lui a diagnostiqué la maladie. @Kareenkg est allée à sa rencontre. #66minutes à 17h20 sur @M6 . pic.twitter.com/DyUUtjswPl — 66Minutes (@66Minutes) October 1, 2023

🔵 Où est Lina ?

Qu’est-il arrivé à Lina? L’adolescente de 15 ans n’a pas donné signe de vie depuis plus d’une semaine maintenant.

🔵 Se loger : est-ce encore possible ?

Diminution du parc locatif, des loyers qui ont augmenté de 9% dans le pays, des taux d’intérêt qui s’envolent, la crise du logement s’intensifie. De nombreux Français ne parviennent plus à se loger.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 sujet non communiqué

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.