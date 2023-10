« Ados sans limites » : votre téléfilm ce 20 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Ados sans limites » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 20 octobre 2023





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Ados sans limites » : l’histoire

Joan Miller, mère célibataire, est ravie de voir sa fille, Lily, se faire de nouveaux amis dans le lycée qu’elle vient d’intégrer. Mais il est bientôt évident que ce groupe d’amis suit son propre code moral, qui peut parfois être étrange et même dangereux.

Ados sans limites, interprètes et personnages

Avec : Jennie Garth, Devin Cecchetto (Lily Miller), Jennie Garth (Joan Miller), Ehren Kassam (Derek), Kayleigh Shikanai (Violet Lawrence)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Adolescence volée ».

« Adolescence volée » : l’histoire et le casting

Hannah est une adolescente qui souffre d’anxiété, mais elle mène une vie normale dans une banlieue tranquille. Sa vie bascule quand sa mère lui annonce qu’elles vont déménager à Chicago. Elle a du mal à s’intégrer à son nouvel environnement et doit faire face à la pression scolaire de son nouveau cours d’arts plastiques. Quand elle rencontre Dylan, un élève plus âgé, elle se lie d’amitié avec lui et son groupe d’amis. Mais ils prennent des anxiolytiques et quand Hannah se laisse convaincre d’en prendre aussi, elle est prise dans un engrenage…

Avec : Nia Sioux (Hanna Brooks), Gabriel Darku (Dylan), Sherri Shepherd (Deborah), Ali Skovbye (Rose)