Brokenwood du 22 octobre : vos épisodes ce soir sur France 3

Brokenwood du 22 octobre octobre 2023 – Ce dimanche soir, France 3 continue la diffusion de la saison 8 inédite de la série « Brokenwood ». Au programme une nouvelle fois, un épisode inédit suivi d’une rediffusion.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première puis en replay sur France.TV.







« Brokenwood », présentation de la saison 8

Brokenwood, charmante petite bourgade de Nouvelle-Zélande où la population baisse, lentement, au rythme des meurtres commis chaque semaine. Des meurtres étranges, perturbants et toujours déconcertants. Ils surviennent quand on s’y attend le moins et ont pour victimes des amis et voisins. Et leurs auteurs sont toujours ceux qu’on ne soupçonnerait jamais. Heureusement, la brigade criminelle de Brokenwood est là pour résoudre ces crimes.

Brokenwood du 22 octobre 2023

Saison 8 – Épisode 4 – L’homme qui valait 6 dollars

Le champion du monde d’un jeu de hasard obscur, le spoofing, est retrouvé mort dans une fontaine, avec une pièce de deux dollars dans la main. La police de Brokenwood devra déterminer qui est prêt à commettre un meurtre pour gagner à tout prix.



Saison 2 – Épisode 4 : Rose sang (rediffusion)

Une star de la musique country, Holly Collins, est retrouvée morte dans sa baignoire, sa guitare électrique à la main. La veille du concert à Brokenwood, l’artiste avait annoncé son départ pour Nashville (Tennessee) afin d’y faire carrière… Les investigations sont menées auprès des membres du groupe et sur Waylon Strings, l’homme avec lequel la victime entretenait une relation amoureuse. Shepherd, lui-même fan de la formation musicale, mène l’enquête et trouve des indices auprès des fans, Celia Lazenby et Rayleen Hogg. Lorsque Waylon est à son tour retrouvé mort, un couteau dans la poitrine, Shepherd va tendre un piège.