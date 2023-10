Un si grand soleil spoilers : Cécile face à la vérité sur Christophe, les résumés jusqu’au 10 novembre 2023

Publicité





Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 10 novembre 2023 – Qu’est-ce qui vous attend le mois prochain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 6 au vendredi 10 novembre 2023.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que les choses vont mal tourner pour Christophe. Le fleuriste reprend du service et Cécile va se retrouver face à une photo particulièrement troublante… Va-t-elle enfin découvrir la vérité sur Christophe ?

De son côté, Johanna fait une gaffe lourde de conséquences tandis que Ludo s’inquiète de devoir annoncer une grande nouvelle à Jade…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 6 au 10 novembre 2023

Lundi 6 novembre 2023, épisode 1270 : Alors que Johanna commet une gaffe qui va avoir de lourdes conséquences, le suspect d’Akim et d’Elise semble s’être volatilisé. Comment a-t-il fait ?

Mardi 7 novembre 2023, épisode 1271 : Alors que Gary a une idée grandiose pour investir l’argent de son héritage, Elise avoue tout à Akim.

Mercredi 8 novembre 2023, épisode 1272 : Alors qu’une photo trouble terriblement Cécile, Fanny, qui s’est livrée à cœur ouvert, risque d’en payer le prix.

Jeudi 9 novembre 2023, épisode 1273 : Alors que Bilal accepte la proposition d’Elise, Christophe fait un constat douloureux. Comment rebondira-t-il ?

Vendredi 10 novembre 2023, épisode 1274 : Alors qu’il apparaît que toutes les casquettes ne sont pas identiques, Ludo va devoir annoncer une grande nouvelle à Jade et redoute énormément sa réaction.



