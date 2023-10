C à vous du 18 octobre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 18 octobre 2023, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 18 octobre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Israël : la visite de Joe Biden peut-elle éviter l’embrasement du Moyen-Orient ? On en parle avec Pierre Haski, éditorialiste géopolitique à France Inter

🔵 📌 Son enfance, son parcours, sa vie dans l’espace… Thomas Pesquet publie son autobiographie “Ma vie sans gravité”. Il est l’invité de C à vous



🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Nicky Doll pour son livre “Reines. L’art du drag à la française” qui paraît demain aux éditions Hors Collection, son single “Fashion Freak” et pour la tournée Drag Race, dans toute la France, dont du 7 au 18 novembre aux Folies-Bergère à Paris

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Maxence Baruffaldi, chef du Campus de Groisy (Haute-Savoie)

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Barbara Hendricks pour l’album “Hector Berlioz” qui sortira le 20 octobre; et Rosalie Varda pour l’exposition “Viva Varda” jusqu’au 28 janvier 2024 à la Cinémathèque Française.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 18 octobre 2023 à 19h sur France 5.