Ici tout commence spoiler : Rose choquée en entendant... (vidéo épisode du 23 octobre)

Ici tout commence spoiler – Rose va être choquée dans feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, elle va surprendre une conversation entre Lisandro et le nouveau professeur de salle, Hippolyte… Et on peut dire que ça ne va pas lui plaire !











Lisandro vient parler à Hippolyte au sujet de David. Il a séché le cours de la cheffe Guinot pour arriver plus tôt en salle ! Lisandro demande à Hippolyte si c’est lui qui a suggéré à David de faire ça… Mais le nouveau prof est fermé à la discussion et se braque. Il décide ensuite de réduire la carte des cocktails imaginée par Lisandro lui-même !

Rose a tout entendu…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 779 du 23 octobre 2023, Hippolyte rabaisse Lisandro



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.