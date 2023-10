C à vous du 25 octobre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 25 octobre 2023, invités et sommaire – Ce mercredi et comme chaque soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





C à vous du 25 octobre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Proche-Orient, menace terroriste en France, divisions à gauche… Le regard d’Elisabeth Badinter dans C à vous

🔵 🎵 Dans le live de C à vous : Hélène Grimaud présente son album “Pour Clara”



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Baptiste Denieul, chef du restaurant “Maison Tiegezh” à Guer (Morbihan)

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Frédéric Lenoir pour son livre “L’Odyssée du sacré”; et le navigateur Francois Gabart pour sa participation à la course Transat Jacques Vabre, qui fête ses trente ans

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 25 octobre 2023 à 19h sur France 5.