C à vous du 26 octobre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 26 octobre 2023, invités et sommaire – Ce jeudi et comme chaque soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 26 octobre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Conflit Israël-Hamas, régulation des réseaux sociaux, son bras de fer avec Elon Musk… Thierry Breton, commissaire européen pour le Marché intérieur en charge des questions de défense et du numérique

🔵 📌 “L’iris blanc”, tome inédit des aventures d’Astérix, paraît aujourd’hui aux éditions Albert René : on en parle avec Fabcaro, scénariste, et Didier Conrad, dessinateur



Publicité





🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Hugo Travers pour “Hugo Décrypte : L’interview face cachée de Thomas Pesquet”, diffusée sur France 2 le 28 octobre à 13h20

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Baptiste Denieul, chef du restaurant “Maison Tiegezh” à Guer (Morbihan)

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Eye Haïdara pour le film “Monsieur le Maire”, réalisé par Karine Blanc et Michel Tavares, en salle le 1er novembre; et Cécilia Bartoli pour le spectacle “The Phantom of the Opera”, 20 représentations exceptionnelles à l’Opéra de Monte-Carlo du 16 au 31 décembre

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 26 octobre 2023 à 19h sur France 5.