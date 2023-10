Ligue Europa : Marseille / AEK Athènes en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





UEFA Europa League – Marseille / AEK Athènes en direct, live et streaming, c’est ce soir sur W9. Après la Ligue des Champions et la large victoire du PSG hier soir, place à l’UEFA Europa League ce jeudi soir. L’Olympique de Marseille reçoit l’AEK Athènes à l’Orange Vélodrome.





A suivre dès 18h35 sur W9, coup d’envoi de la rencontre à 18h45.







Retrouvez l’Olympique de Marseille et l’AEK Athènes pour le 3e match de la phase de poules de l’UEFA Europa League. Dans le cadre des phases de groupes, l’Olympique de Marseille de Gennaro Gattuso recevra au Stade Orange Vélodrome l’équipe grecque de l’AEK Athènes, entraînée par Matias Almeyda et actuellement en tête du groupe.

La victoire est impérative pour les Marseillais afin d’espérer se classer premier de leur poule et se qualifier ainsi directement pour les huitièmes de finale !

Marseille / AEK Athènes – Composition des équipes

🔵 Olympique de Marseille (composition probable) : Blanco – Clauss, Mbemba, Balerdi, Lodi – Veretout, Rongier, Harit – Ndiaye, Aubameyang, Sarr



🔵 AEK Athènes (composition probable) : Stankovic – Sidibe, Vida, Mitoglou, Hajsafi – Szymanski, Amrabat, Eliasson, Mantalos, Zuber – Araujo

Marseille / AEK Athènes en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur W9 dès 18h35. Coup d’envoi de la rencontre à 18h45.

Pour le score en temps réel et le résultat final de cette rencontre, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA Europa League.

Marseille : 3 (Vitinha 26′, Harit 59′ penalty, Veretout 69′ penalty)

AEK Athènes : 1 (Pineda 52′)



Marseille / AEK Athènes, un match de phase de poule de l’UEFA Europa League, un match à suivre ce soir à 18h45 sur W9.