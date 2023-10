C à vous du 31 octobre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 31 octobre 2023, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 31 octobre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Vents violents, risques d’inondations : à quoi s’attendre avec l’arrivée de la tempête Ciaran demain ? On en parle avec Laurent Romejko, journaliste météo France 3

🔵 📌 Conflit au Proche-Orient, antisémitisme en France… Raphaël Enthoven, philosophe, co-fondateur et éditorialiste au journal Franc-Tireur



🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Antoine De Maximy pour les 20 ans de l’émission “J’irai dormir chez vous”, double programmation sur RMC Découverte les vendredis 3 novembre et 10 novembre à 21h10

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Arnaud Viel, chef du restaurant “La renaissance” à Argentan (Orne)

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Dave pour son livre “Comment ne pas être amoureux de vous”, parution jeudi 2 novembre; et Thomas Goldberg pour son livre “Promis, ça va aller”

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 31 octobre 2023 à 19h sur France 5.