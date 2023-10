C à vous du 9 octobre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 9 octobre 2023, invités et sommaire – Ce lundi soir et pour bien débuter la semaine sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 6 octobre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Attaque sans précédent du Hamas contre Israël. On en parle avec le député européen Raphaël Glucksman dans C à vous

🔵 📌 Air France a 90 ans : Benjamin Smith, directeur général d’Air France-KLM, est l’invité de C à vous



🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Emile Ntamack, ancien joueur international français et entraîneur de rugby à XV, ambassadeur des Journées de l’arbitrage La Poste 2023

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Olivier Valade, chef du restaurant “La Chapelle” du Château Saint-Jean à Montluçon (Allier)

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Jean-Paul Rouve pour le film “Le consentement”, au cinéma le 11 octobre

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 9 octobre 2023 à 19h sur France 5.