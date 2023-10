Publicité





C dans l’air du 5 octobre 2023, invités et sommaire – Ce jeudi et comme tous les soirs sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 5 octobre 2023 : le sommaire

⬛ Insécurité, trafic… Sommes-nous désarmés ?

La faculté d’économie et de gestion de Colbert à Marseille restera finalement ouverte. Mercredi 4 octobre, le doyen de la faculté avait annoncé la fermeture provisoire du site à partir de ce vendredi 6 octobre et l’organisation de cours à distance pour les 1500 étudiants en raison d’un trafic de stupéfiants qui sévit à proximité. Une décision radicale envisagée afin de dénoncer l’insécurité du quartier et exiger de l’Etat des actions pérennes. Depuis une réunion avec la préfecture de police et la mairie de Marseille a été organisée et des mesures ont été prises notamment le déploiement en permanence d’effectifs de police sur le site afin d’en assurer la sécurité. La préfecture de police des Bouches-du-Rhône a salué sur le réseau social X « la décision d’Aix-Marseille Université de renoncer à la fermeture temporaire du site Colbert ». Et ce alors que le dossier-clé de la sécurité a été remis au premier plan cette semaine par Emmanuel Macron lui-même.

Le chef de l’Etat a en effet donné ce lundi 2 octobre une interview dans les éditions régionales de France 3 pour défendre sa politique en la matière juste après avoir dévoilé la carte des 239 nouvelles brigades de gendarmerie, qui seront créées d’ici à 2027. Avec à la clé le recrutement de plus de 2 000 gendarmeries supplémentaires. Le président de la République veut ainsi montrer qu’il n’a pas oublié ce sujet dont il n’avait pas parlé au JT de 20 h la semaine dernière. Un thème qu’il a délaissé depuis la rentrée, au profit de l’éducation ou de l’écologie, laissant le champ libre aux oppositions de droite et d’extrême droite pour qui c’est un angle d’attaque. D’autant que si la question du pouvoir d’achat est prioritaire pour les ménages, le sujet est toujours très présent dans l’opinion. Ainsi 61 % des Français se disent inquiets pour leur sécurité physique et celle leurs biens selon un enquête pour BFM TV.

Emmanuel Macron n’oublie pas également que la sécurité est l’un des thèmes de réponses aux émeutes. Un Conseil national de la refondation consacré à la sécurité – et plus spécialement sur les émeutes après la mort du jeune Nahel, à Nanterre – aura d’ailleurs lieu ce jeudi 5 octobre autour d’Élisabeth Borne. L’idée étant d’échanger autour de quatre thèmes : le profil des émeutiers, dont de premiers éléments ont été dévoilés début septembre ; la prévention de la délinquance ; le soutien aux familles ; la justice des mineurs et la responsabilité parentale. Élisabeth Borne annoncera des mesures devant 500 maires « fin octobre ».

Insuffisant répond la gauche qui appelle depuis des mois à mener également une vraie réflexion sur le maintien de l’ordre en France. « Ce qui est en train de se passer dans ce pays m’inquiète, parce que le lien de confiance entre la police et la population est en train de se détériorer », expliquait fin septembre Mathilde Panot, cheffe de file des députés LFI. Un lien de confiance qui se détériore particulièrement chez les jeunes. Car si 57 % des Français éprouvent de la confiance ou de la sympathie envers la police, seulement 37 % des 18-24 ans ont une opinion positive de la police selon une enquête Ifop pour le Figaro réalisée peu après la mort du jeune Nahel, tué par un tir de policier le 27 juin dernier.

Alors comment lutter contre l’insécurité ? Insécurité, trafics… Sommes-nous désarmés ? Le lien de confiance entre la police et la population est-il en train de se détériorer ? Enfin après les nouvelles menaces proférées par Al-Qaida contre la France, quel est l’Etat de la menace terroriste dans l’Hexagone ? Gérald Darmanin évoquait début septembre sur France 2 d’une menace terroriste « très forte » en France. Dans le dernier numéro de Sada al-Malahim, Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA) a menacé de frapper un « ministère » à Paris et de détruire une « ambassade suédoise ». L’AQPA avait revendiqué l’attentat de Charlie Hebdo.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce jeudi 5 octobre 2023 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.



Publicité