C à vous du 5 octobre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 5 octobre 2023, invités et sommaire – Ce jeudi soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 5 octobre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Référendum, décentralisation, IVG… Emmanuel Macron dévoile ses pistes de réforme de la constitution. Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Samuel Paty : 3 ans après son assassinat, une BD et un documentaire lui rendent hommage. Valerie Igounet qui publie “Crayon noir : Samuel Paty, histoire d’un prof” et Christine Tournadre, réalisatrice du doc “Le collège de Monsieur Paty”, sont sur le plateau de C à vous



🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Popeck pour le spectacle “Fini de rire. On ferme !”, depuis le 24 septembre au Théâtre de Passy

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Clément Vergeat, chef du restaurant “Tracé” à Paris

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : François Morel pour le livre “3 minutes 25 de bonheur” publié le 4 octobre, et le film “La fiancée du poète”, au cinéma le 11 octobre; et Nathalie Saint-Cricq pour le roman “L’Ombre d’un traître”, publié le 4 octobre

