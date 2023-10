Coupe du Monde de rugby : Irlande / Nouvelle-Zélande en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Coupe du Monde de rugby 2023 suivre Irlande / Nouvelle-Zélande en direct, live et streaming. La Coupe du Monde de rugby 2023 se poursuit ce samedi soir avec le second quart de finale. L’Irlande affronte les All Blacks au Stade de France, à Saint Denis.





Une rencontre à suivre en direct sur TF1 à partir de 20h50 ce samedi 14 octobre 2023. Coup d’envoi à 21h.







Publicité





L’Irlande a fini en tête du groupe B tandis que la Nouvelle-Zélande a terminé 2ème du groupe A.

Irlande / Nouvelle-Zélande, composition des équipes

Le XV de départ de l’Irlande : 1. A. PORTER 2. D. SHEEHAN 3. T. FURLONG 4. T. BEIRNE 5. I. HENDERSON 6. P. O’MAHONY 7. J. VAN DER FLIER 8. C. DORIS 9. J. GIBSON-PARK 10. J. SEXTON 11. J. LOWE 12. B. AKI 13. G. RINGROSE 14. M. HANSEN 15. H. KEENAN

16. R. KELLEHER 17. D. KILCOYNE 18. F. BEALHAM 19. J. MCCARTHY 20. J. CONAN 21. C. MURRAY 22. J. CROWLEY 23. J. O’BRIEN



Publicité





Le XV de départ de la Nouvelle-Zélande : 1. E. DE GROOT 2. C. TAYLOR 3. T. LOMAX 4. B. RETALLICK 5. S. BARRETT 6. S. FRIZELL 7. S. CANE 8. A. SAVEA 9. A. SMITH 10. R. MO’UNGA 11. L. FAINGA’ANUKU 12. J. BARRETT 13. R. IOANE 14. W. JORDAN 15. B. BARRETT

16. D. COLES 17. T. WILLIAMS 18. F. NEWELL 19. S. WHITELOCK 20. D. PAPALI’I 21. F. CHRISTIE 22. D. MCKENZIE 23. A. LIENERT-BROWN

Irlande / Nouvelle-Zélande en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 20h40. Streaming et live sur myTF1.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de Rugby.

Irlande / Nouvelle-Zélande, un match de rugby évènement à suivre à 21h sur TF1.