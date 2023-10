« Dans la tête d’un serial killer » : votre téléfilm ce 2 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Dans la tête d’un serial killer » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 2 octobre 2023 – Ce lundi après-midi et pour bien débuter la semaine sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Aujourd’hui, il s’intitule « Dans la tête d’un serial killer ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Dans la tête d’un serial killer » : l’histoire

Chloé Joy anime un podcast portant sur une série de quatre meurtres de jeunes femmes perpétrés dans la région, ces dernières années. En recoupant les affaires et en examinant les indices sous un jour nouveau, elle tente de faire la lumière sur l’identité de l’assassin, qui continue d’échapper à la justice. Beaucoup de journalistes s’intéressent à son podcast à succès, dont Ellie Manchester, avec qui elle semble avoir de troublants points communs. Tout en menant son enquête obsédante, Chloé essaie de mener une vie normale et prend sur elle pour ouvrir son esprit à de nouvelles rencontres. Elle fait alors la connaissance du bel et intrigant Jack Rodgers…

Dans la tête d’un serial killer, interprètes et personnages

Avec : Lanie McAuley (Chloé Joy), Natalie Sharp (Ellie Manchester), Clayton James (Josh), David Fung (Carl)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Les cicatrices du passé ».

« Les cicatrices du passé » : l’histoire et le casting

Penny Blake est une jeune femme tourmentée. Mutée dans le poste de police de sa ville natale qu’elle avait quittée suite à un traumatisme à la fin du lycée, elle se retrouve un soir nez à nez avec Tara Hansen, son ancienne meilleure amie lorsqu’elles étaient au lycée. Ces retrouvailles font remonter de mauvais souvenirs qui poussent rapidement Penny à se venger.

Avec : Kaitlyn Black (Tara), Ashley Gallegos (Penny), John Prescott (Charles), Kelly Marcus (Nolan)