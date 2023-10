Demain nous appartient du 17 octobre : Bart sous le choc en découvrant... (résumé + vidéo épisode 1536 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 17 octobre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1536 de DNA – Bart est sans nouvelle d’Adèle ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Et il n’a pas le moindre souvenir de ce qui s’est passé hier soir… Il est sous le choc en découvrant ses résultats d’analyse à l’hôpital !

Demain nous appartient du 17 octobre 2023 – résumé de l’épisode 1536

Bart est à l’hôpital, il explique à Sara qu’il est sans nouvelle d’Adèle depuis qu’elle l’a surpris au lit avec une autre femme. Bart est en plein black-out, il ne se rappelle de rien… Et pour cause, Victoire vient lui annoncer ses résultats d’analyses :une importante dose de GHB a été retrouvée dans son sang. Il semblerait que Bart ait été victime d’un terrible piège. Qui se cache derrière tout ça ? Pourquoi lui veut-on du mal ? Sara compte bien l’aider à en savoir plus, elle lui conseille de porter plainte.

Pendant ce temps là, Noor pousse Victoire dans ses retranchements. Et Nathan cherche la poule aux œufs d’or…

