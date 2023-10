« Un héritage maudit » : votre téléfilm ce 17 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Un héritage maudit » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 17 octobre 2023 – Ce mardi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Aujourd’hui, il s’intitule « Un héritage maudit ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Un héritage maudit » : l’histoire

Alors que la santé de sa mère décline, Connor décide de recrutrer une aide à domicile. La jeune femme, prénommée Nora, est victime de chantage de la part de son ex-compagnon et attire peu à peu les soupçons de Taylor, la fiancée de Connor, et de Mary, la femme de ménage, qui pense que Nora est mal intentionnée. Mais les apparences sont trompeuses…

Un héritage maudit, interprètes et personnages

Avec : Kathryn Kohut (Taylor Hayes), Rebecca Liddiard (Nora Reed), Jamie Spilchuk (Connor Covington), Barbara Gordon (June Covington)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « L’héritage de la honte ».

« L’héritage de la honte » : l’histoire et le casting

A la mort de son père, Kerry se rend dans la demeure familiale avec sa fille, Ella, pour régler les détails de la succession. Une fois sur place, elle engage Michael, un artisan et ancien camarade de classe, pour effectuer des travaux de rénovation avant de vendre la propriété. Or, la fillette tombe sous le charme de l’endroit et convainc sa mère de conserver la maison et de s’y installer définitivement. C’est alors que débute une série d’accidents inexpliqués et de plus en plus inquiétants, à l’image du comportement de Michael…

Avec : Alyshia Ochse (Kerry McCloud), Mark Lawson (Jason), Kendra Andrews (Meghan), Zac Titus (Mike Dean), Seneca Paliotta (Ella)