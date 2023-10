Demain nous appartient du 5 octobre : Alex hospitalisé (résumé + vidéo épisode 1528 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 5 octobre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1528 de DNA – Alex est hospitalisé ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, c’est lui qui a été agressé à la place de Bruno sur le chantier de Gilles !

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 5 octobre 2023 – résumé de l’épisode 1528

Karim interroge Alex à l’hôpital après l’agression dont il a été victime la veille. Ils comprennent qu’Alex a été pris pour quelqu’un d’autre… L’homme avait un rendez-vous sur le chantier de Bruno et a confondu Alex avec un autre ! Heureusement, Alex s’en sort avec seulement quelques contusions.

Pendant ce temps là au Spoon, Nathan rumine son échec avec Luna. Il est écoeuré de voir que Luna et Dorian vivent le parfait amour… Mona essaie de le rebooster.

Et Soraya se retrouve dans une situation compliquée…

VIDÉO Demain nous appartient du 5 octobre 2023 – premières minutes de l’épisode



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

