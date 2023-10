Demain nous appartient du 6 octobre : Karim interroge Gilles (résumé + vidéo épisode 1529 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 6 octobre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1529 de DNA – La police enquête sur la drogue retrouvée sur le chantier de la maison de Gilles ce soir dans « Demain nous appartient ». Et alors qu’ils n’ont pas grand chose pour l’instant, Karim va interroger Gilles et il espère qu’il n’est pas impliqué…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Publicité





Demain nous appartient du 6 octobre 2023 – résumé de l’épisode 152ç

La police de Sète fait état des lieux de la marchandise retrouvée sur le chantier… Karim et Damien font le point, ils cherchent à savoir qui est à l’origine de ce trafic. Ils n’ont pas grand chose pour identifier la personne sur le scooter et Karim doit interroger Gilles. Il espère qu’il n’a rien à voir avec tout ça et explique à Damien que c’est le frère de Marianne Delcourt.

Sur les réseaux sociaux, Luna est toujours harcelée par « Troll 34 ». Le hater fait une erreur et envoie une photo de ses pieds… Luna est soulagée, elle comprend que c’est Mona !

De son côté, Marianne pense que Gilles est retombé dans ses vieux travers. Et Victoire et Soizic font front commun pour un collègue.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : la police arrête Nathan ! (vidéo épisode du 10 octobre)

VIDÉO Demain nous appartient du 6 octobre 2023 – premières minutes de l’épisode



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.v