« L’internat de la honte » : votre téléfilm ce 6 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« L’internat de la honte » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 6 octobre 2023 – Ce vendredi après-midi et pour finir la semaine sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Aujourd’hui, il s’intitule « L’internat de la honte ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« L’internat de la honte » : l’histoire

Kayla Adams est une jeune fille mal dans sa peau, incomprise par sa famille et son entourage. Amanda Scheff, elle, est une rebelle qui ne se laisse pas faire. Par un concours de circonstances, elles vont toutes les deux se retrouver dans le même établissement : L’institut pour jeunes filles APPALOOSA, tenu par madame Connie. Cette directrice sévère et insensible a pour mission de les remettre dans le droit chemin. Mais entre actes de cruauté gratuits et sévices, la situation se complique…

L’internat de la honte, interprètes et personnages

Avec : Kelcey Mawema (Kayla Adams), Morgan Taylor Campbell (Amanda Scheff), Camryn Manheim (Miss Connie), Sydney Scotia (Maggie)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Abandonnée à 13 ans ».

« Abandonnée à 13 ans » : l’histoire et le casting

Regina Louise est une enfant abandonnée. Placée dans un foyer pour enfants, elle fait la rencontre de Jeanne Kerr, une conseillère qui fait preuve d’empathie envers elle et crée un lien fort au point qu’elle entame des démarches pour pouvoir l’adopter.

Avec : Ginnifer Goodwin (Jeanne Kerr), Angela Fairley (Regina Louise), Kim Hawthorne (Gwen Ford), Megan Best (Dolores)