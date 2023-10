C à vous du 13 octobre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 13 octobre 2023, invités et sommaire – Ce vendredi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 13 octobre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Arras : attaque au couteau dans un lycée, un enseignant tué. On en parle avec Hugo Micheron, chercheur spécialiste du jihadisme, enseignant à Sciences Po, auteur du livre “La colère et l’oubli. Les démocraties face au jihadisme européen”

🔵 📌 Guerre Israël-Hamas : Catherine Colonna, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, est l’invitée de C à vous



🔵 📌 Rugby : Antoine Dupont titulaire face à l’Afrique du Sud dimanche. Daniel Herrero, ancien joueur de rugby, est dans la Story de Mohamed Bouhafsi

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Daniel Pennac et Mathieu Sapin pour leur livre “L’œil du loup”, parution le 19 octobre aux éditions Nathan bande dessinée

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Olivier Valade, chef du restaurant “La Chapelle” du Château Saint-Jean à Montluçon (Allier)

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Sophie Davant pour son livre “Quel bonheur de vieillir” paru aux éditions Solar

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 13 octobre 2023 à 19h sur France 5.