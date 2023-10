Demain nous appartient spoiler : le vrai visage de la mère de Damien (vidéo épisode du 9 octobre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – On peut dire que la mère de Damien cache bien son jeu dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, à l’occasion d’un apéro avec Damien et Audrey, elle va commencer à révéler son vrai visage…

En effet, Philippine va se montrer désagréable avec Audrey et va la mettre très mal à l’aise !











Philippine a insisté pour rencontrer la femme de Damien, alors il a organisé un apéritif avec Audrey. Celle-ci est ravie de la rencontrer mais on peut dire que Philippine va très vite la mettre mal à l’aise… Elle l’interroge sur son travail de serveuse au Spoon et lui fait bien sentir que pour elle ce n’est pas un métier assez valorisant…

La mère de Damien fait ensuite des remarques détournées par rapport à son poids et l’interroge sur ses enfants nés de pères différents…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1530 du 9 octobre 2023 : Philippine met Audrey mal à l’aise

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.

