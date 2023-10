Évelyne Dhéliat se confie sur son cancer du sein : « c’est une guerre » (VIDÉO)

Publicité





Évelyne Dhéliat, 75 ans, est la présentatrice phare de la météo sur TF1 depuis 1991. Ce week-end dans « C l’hebdo » sur France 5, à l’occasion du lancement de l’opération Octobre Rose, elle s’est confiée sur le cancer du sein contre lequel elle s’est battue secrètement en 2012.





« C’est vrai que c’est une guerre, on livre une guerre contre la maladie ! C’est important déjà d’être bien entouré, et le corps médical est formidable. Il faut y aller, il faut faire confiance » a confié Évelyne Dhéliat.







Elle a ensuite expliqué pourquoi à l’époque elle avait choisi de ne pas parler de son cancer : « Evidemment je me suis arrêtée parce que j’ai été opérée et après j’ai eu un traitement de chimio, puis de radiothérapie. Mais au début, c’est vrai qu’au début je me suis dit ‘c’est ma vie’, j’ai toujours mis une barrière entre la vie professionnelle et la vie personnelle. (…) J’ai pas eu la notion de me dire que je pouvais aider. Mais n’étant pas à l’antenne pendant un moment, les téléspectateurs se sont inquiétés. TF1 m’a énormément protégée et m’a dit ‘c’est toi qui décide’. On a fait un communiqué en commun »

Evelyne Dhéliat est cette année la marraine de l’opération Octobre Rose, campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche.



VIDÉO Évelyne Dhéliat se confie sur le cancer

Pour voir la vidéo du témoignage d’Evelyne Dhéliat, rendez-vous sur france.tv ici