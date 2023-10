Ici tout commence du 2 octobre : Kelly est perdue (résumé + vidéo épisode 764 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 2 octobre, résumé et vidéo extrait épisode 764 – Kelly est perdue ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, après avoir embrassé Malik vendredi soir, elle ne sait plus où elle en est…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Publicité





Ici tout commence du 2 octobre 2023 – résumé de l’épisode 764

Au petit déjeuner avec Laetitia, Kelly semble ailleurs… Elle laisse le café bouillir et n’écoute pas sa mère qui lui raconte que cette semaine elle va assurer deux services au Double A. Kelly reçoit des sms de Malik, qui n’a fait que penser à elle pendant tout le week-end. Laetitia interroge Kelly sur Lionel, elle pense qu’ils finiront par se réconcilier. Kelly esquive la conversation et s’en va.

Pendant ce temps en cuisine à l’institut, Carla apprend par Souleymane qu’elle a déjà mauvaise réputation…

Et en cours avec Clotilde, Léonard et Maya prennent une décision risquée.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : Teyssier de retour, un nouveau, les résumés jusqu’au 20 octobre 2023

Ici tout commence du 2 octobre 2023 – vidéo premières minutes



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1