Good Doctor du 4 octobre : vos 3 épisodes inédits ce soir sur TF1 (saison 6)

Good Doctor du 4 octobre 2023 – Ce soir à la télé, TF1 poursuit la diffusion de la saison 6 inédite de la série médicale « Good Doctor ». Au programme aujourd’hui, trois épisodes de la nouvelle saison.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo et replay sur MYTF1.







Good Doctor du 4 octobre : vos épisodes de ce soir

Épisode 17 saison 6 « Un bon exemple » : Shaun est déstabilisé par l’attitude de Jared qui n’accepte pas son statut de première année et prend des libertés par rapport aux patients. Shaun se voit donc contraint de mettre les choses au point et de redéfinir leur relation. Lim et Park aident Asher et Jérôme à se réconcilier après la confession de ce dernier.

Épisode 18 saison 6 « Premiers symptômes » : Après avoir écarté l’hypothèse d’une récidive du cancer de Glassman, mais convaincu que ses récentes erreurs sont un symptôme, Shaun poursuit ses investigations et harcèle Glassman, qui accepte finalement de passer un scanner pour le rassurer, lui qui craint de perdre son père adoptif, au moment où il va lui-même devenir papa. Jared tente de se faire bien voir de ses collègues en organisant une soirée karaoké, mais c’est un échec. Jordan le convainc qu’il doit avant tout se concentrer sur son travail et qu’il finira par s’intégrer à l’équipe.



Épisode 19 saison 6 « L’esprit d’équipe » : Andrews et Lim opèrent un patient quasiment coupé en deux par une plaque de tôle. Lim confie la conception du rattachement du bas du corps à ses quatre internes. Asher, Jordan et Daniel vont devoir surmonter leurs différences avec Jared pour relever le défi. Andrews remet en cause l’objectivité de Lim. Ils sauvent le patient mais entre eux, le torchon brûle. Morgan, Shaun et Park sauvent le bébé d’une sans-abri qui décède d’épuisement à l’hôpital. La petite fille, qui s’appelle Eden, va avoir besoin d’une famille d’accueil. Morgan annule son transfert d’embryon pour s’occuper d’elle à l’hôpital. Shaun insiste pour faire des examens du cerveau à Glassman. Finalement rassuré sur l’absence d’une récidive de son cancer, Shaun reste pourtant très inquiet. Glassman transmet à Shaun son meilleur conseil pour élever son enfant à venir : ne pas privilégier le travail sur la famille.

Good Doctor saison 6, rappel de la présentation

Le Dr Shaun Murphy (Freddie Highmore), un chirurgien atteint d’autisme et du syndrome du savant, continue d’utiliser ses dons médicaux extraordinaires à l’unité chirurgicale de l’hôpital Saint-Bonaventure dans cette 6e saison de Good Doctor.

Après les festivités de leur mariage tant attendu et sa promotion au poste de titulaire en chirurgie, la relation entre Shaun et Léa est immédiatement mise à l’épreuve. Les deux doivent également apprendre à vivre ensemble en tant que couple marié.

Pendant ce temps, l’équipe doit faire face à des changements à l’hôpital et dans leur vie personnelle…

« Good Doctor » revient ce soir dès 21h10 sur TF1.