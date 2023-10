Ici tout commence du 16 octobre : le coup de poker de Lisandro... (résumé + vidéo épisode 774 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 16 octobre, résumé et vidéo extrait épisode 774 – Lisandro est au pied du mur et doit annoncer le nom de son successeur à Teyssier ce soir dans votre série « Ici tout commence ». En effet, Malik et Ambre ont passé la nuit ensemble et sont amoureux… Un joli moment !

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 16 octobre 2023 – résumé de l’épisode 774

Lisandro a sélectionné son successeur et l’annonce officiellement à Teyssier. Il lui annonce l’arrivée de… Stanislas Du Chesnay ! Mais en réalité, Lisandro tente un coup de poker dans le dos de Teyssier… Il n’a pas réussi à le faire changer d’avis et finalement, c’est son père, Hippolyte, qui débarque à l’institut Auguste Armand !

A la tête du Double A, Salomé veut faire ses preuves. Et les cours de cuisine made in Hortense divisent. Hortense adopte une méthode d’enseignement bien à elle… qui laisse Malik et Jim perplexes !

Ici tout commence du 16 octobre 2023 – vidéo premières minutes



Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1