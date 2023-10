Ici tout commence du 18 octobre : Deva remontée contre David (résumé + vidéo épisode 776 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 18 octobre, résumé et vidéo extrait épisode 776 – Deva est remontée contre David ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, elle lui en veut d’avoir saboté le service la veille au Double A…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Publicité





Ici tout commence du 18 octobre 2023 – résumé de l’épisode 776

Billie félicite David d’avoir saboté le service d’Hippolyte hier ! Mais Deva n’est pas du tout du même avis et ne décolère pas… Elle n’arrive plus à comprendre David ! Pourtant David dit l’avoir fait pour elle, par rapport aux remarques misogynes du nouveau prof de salle. Deva le trouve puéril et lui explique que ça peut retomber sur Lisandro…

En cuisine, Kelly demande à Solal de goûter le plat qu’elle présentera à la Cheffe Listrac… Pour lui, l’assiette n’est pas très convaincante. Lionel, qui goûte à son tour, a un tout autre avis… Il ment pour ne pas froisser sa petite amie !

Contre toute attente, David devient le chouchou d’Hippolyte. Et au Double A, Teyssier mène un combat de coq avec Salomé.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : la lourde décision de Deva (vidéo épisode du 20 octobre)

Ici tout commence du 18 octobre 2023 – vidéo premières minutes



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1