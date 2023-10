Ici tout commence du 23 octobre : Deva se pose des questions (résumé + vidéo épisode 779 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 23 octobre, résumé et vidéo extrait épisode 779 – Deva se pose des questions au sujet de David ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, David est prêt à sécher les cours pour impressionner Hippolyte… Deva comprend qu’il va trop loin et ne le reconnait plus.

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 23 octobre 2023 – résumé de l’épisode 779

Pour impressionner Hippolyte, le nouveau prof de salle, David est prêt à tout et même à sécher les cours. Deva commence à se poser des questions sur David et sur l’influence qu’Hippolyte Duchesnay a sur lui.

De son côté, Constance est en plein syndrôme du nid vide. La maison lui parait bien vide sans Théo et Charlène, et elle se rend compte que sa soeur Bérénice prend son envol… et elle n’y était pas préparée ! Reste à trouver des activités pour occuper son temps avec son mari, Emmanuel Teyssier…

Avec l’équipe pédagogique, Constance se lance un défi de taille ! Et Souleymane, Bérénice et Carla se lancent dans une opération camouflage.

Ici tout commence du 23 octobre 2023 – vidéo premières minutes



Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1