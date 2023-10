C à vous du 30 octobre 2023 : Novak Djokovic invité exceptionnel (sommaire et invités)

Publicité





C à vous du 30 octobre 2023, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5







C à vous du 30 octobre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Novak Djokovic, joueur de tennis international et numéro 1 mondial au classement ATP, participe aux Rolex Paris Masters 2023 jusqu’au 5 novembre à l’Accor Arena : il est l’invité exceptionnel de C à vous

🔵 📌 Violences dans le foot, sécurité, immigration… Le regard de David Lisnard, maire Les Républicains de Cannes, président de l’Association des Maires de France et fondateur du parti Nouvelle Énergie



🔵 📌 Matthew Perry, star de la série “Friends”, est mort à 54 ans : Yves Jaegle, journaliste au service Culture du journal “Le Parisien” est dans le 5 sur 5

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Michael Youn, Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine pour l’émission “Le Morning Night”, diffusée jeudi à 21h10 sur M6

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Arnaud Viel, chef du restaurant “La Renaissance” à Argentan (Orne)

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Jamy Gourmaud pour l’émission “Le monde de Jamy : santé, transports, climat, les animaux ont la solution”, diffusée le mercredi 1er novembre à 21h10 sur France 3; et Franky Zapata, sportif et inventeur, pour son livre “L’homme qui vole”,

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 30 octobre 2023 à 19h sur France 5.