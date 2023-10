Enquête Exclusive du 22 octobre : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 22 octobre 2023, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h25 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Géorgie : la merveille du Caucase écartelée entre l’Europe et la Russie ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur 6Play.







Publicité





Enquête Exclusive du 22 octobre 2023 : votre émission en résumé « Géorgie : la merveille du Caucase écartelée entre l’Europe et la Russie »

À cheval sur deux continents, l’Europe et l’Asie, la Géorgie est une enclave de liberté qui ne ressemble à aucune autre. Encerclée par plusieurs pays au régime autoritaire, Turquie au Sud, Azerbaïdjan à l’Est et surtout Russie au Nord, la Géorgie, indépendante depuis 1991, se tourne aujourd’hui vers l’Occident et ouvre ses frontières pour développer le tourisme.

Chaque année, huit millions de visiteurs viennent découvrir son époustouflante nature sauvage, ses stations balnéaires charmantes et bon marché, ses casinos dignes de Las Vegas et goûter son vin, le plus ancien du monde. Mais la perle du Caucase est aussi une poudrière explosive. Dans cet ex-satellite soviétique, la guerre froide n’a jamais pris fin comme en Ukraine.

Même si la majorité des Géorgiens rêvent d’Europe, une partie de la population soutient encore la Russie. Et certains militants d’extrême-droite, proches de Poutine, multiplient les discours de haine envers l’Occident. Dans le nord du pays, des pro-russes ont même fait sécession. Deux régions, l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie, ont déclaré leur autonomie.

Née en France, la présidente géorgienne, Salomé Zourabichvili, occidentale convaincue, doit se livrer à un périlleux numéro d’équilibriste. Côté pile, elle veut rejoindre l’Union européenne. Côté face, elle doit composer avec un gouvernement proche du Kremlin, longtemps dirigé par Bidzina Ivanichvili, un oligarque qui a fait fortune en Russie.

La présidente doit aussi faire face aux profondes inégalités sociales. En dehors de Tbilissi, la capitale, une grande partie de la population survit avec seulement quelques euros par jour. Ce sont, en majorité, des petits agriculteurs ou des mineurs qui vivent dans des provinces reculées ou des villages de hautes montagnes. Pauvres, mais toujours fidèles à leurs rites traditionnels (gastronomie généreuse, danses spectaculairess ou lelo, l’ancêtre du rugby).

Enquête en Géorgie, terre natale de Staline, étonnant petit pays du Caucase de quatre millions d’habitants, écartelé entre l’Europe et la Russie.

Enquête Exclusive du 22 octobre 2023, extrait vidéo

vidéo à venir



Publicité





« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.