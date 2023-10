« Les chatouilles » : histoires et interprètes du film ce soir sur France 2 (1er octobre 2023)

Publicité





« Les chatouilles », c’est le film en rediffusion qui vous attend ce mardi soir sur France 2. Un film réalisé par Andréa Bescond et Eric Métayer, avec dans les rôles principaux Karin Viard et Clovis Cornillac.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur France.TV







Publicité





« Les chatouilles » : résumé, histoire, synopsis

Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses parents qui lui propose de « jouer aux chatouilles » ?

Une fois devenue adulte, Odette libère sa parole, et se plonge corps et âme dans sa carrière de danseuse, dans le tourbillon de la vie…



Publicité





Avec Andréa Bescond, Karin Viard, et Clovis Cornillac

« Les chatouilles » : la bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre film.

« Les chatouilles » à voir ou à revoir ce soir sur France 2 et France.TV