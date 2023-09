Ici tout commence spoiler : Enzo et Vic choqués en découvrant... (vidéo épisode du 3 octobre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Il y a de la vengeance dans l’air à l’institut Auguste Armand dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ! En effet, alors que Carla a dragué Jim, c’était dans l’unique but de le piéger…

Et dans quelques jours, Enzo et Vic sont choqués en découvrant une vidéo de Jim.











Publicité





Et pour cause, il s’agit d’une vidéo du fils Leroy entrain de faire un strip-tease ! Un moment qui aurait du rester entre Jim et Carla, mais la jeune femme en a décidé autrement…

Rose surprend Vic et Enzo entrain d’en parler et ils sont contraints de lui montrer la vidéo. Rose n’apprécie pas du tout et veut tirer tout ça au clair.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : Kelly succombe, Malik apprend la vérité, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 2 au 6 octobre 2023)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 765 du 3 octobre 2023, Vic et Enzo découvrent la vidéo de Jim



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.v