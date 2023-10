Les Cinquante du 12 octobre : 9ème jeu, les marseillais en danger (résumé + replay épisode 28)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 28 du jeudi 12 octobre 2023 – C’est parti pour l’épisode 28 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve Manon et Julien au lendemain d’une grosse dispute. Manon a fini par regagner sa chambre et son lit mais elle a mal dormi…





Florian fait le point avec ses alliés sur Nacca, qui n’a pour l’instant pas balancé ce qu’il lui a dit pour le tester. De son côté, Julie essaie d’apaiser les choses avec Manon. Elle lui dit une nouvelle fois qu’elle s’est mal exprimée. Mais Manon ne lui fait plus confiance et veut la faire sauter à la première occasion.







Vivian mène une stratégie pour faire éliminer Manon ! Il en parle à Jessica, il pense que ça serait un gros coup.

Le Lion annonce qu’il est l’heure de l’énigme du professeur. Le Lapin choisit Jade et Stéphane ! Ils réussissent à trouver la bonne réponse et font gagner 800 euros pour la cagnotte. Tout le monde les félicite.



Le Lion annonce ensuite le jeu numéro 9 ! Les joueurs se rendent tous dans l’arène. Ils forment une équipe blanche, une noire, et une rouge. Julien est chef de l’équipe Blanche, Nicolas chef de l’équipe rouge, et Vivian chef de l’équipe noire. Ils vont devoir à répondre à des questions sur ce qu’il y a dans un cube qu’ils vont pouvoir mémoriser en 2 minutes. Après 15 questions, l’équipe avec le moins de bonnes réponses sera éliminée !

Le cube se dévoile, il y a énormément de choses ! Ça s’annonce compliqué. Nicolas veut faire perdre son équipe car il y a des marseillais dedans… Et son équipe rouge est la première à donner une mauvaise réponse. Les blancs enchainent une mauvaise réponse alors que les noirs ont la bonne réponse, ils prennent la tête. L’équipe de Vivian enchaine les bonnes réponses, ils gardent un point d’avance. Pour la dernière bonne réponse, Jessica a la bonne mais fait exprès de ne rien dire pour faire perdre son équipe ! Les rouges sont éliminés, elle a beaucoup de marseillais et ils sont clairement en grand danger…

Sont éliminés : Jessica, Nicolas, Manon, Maissane, Gary, Eloïse, Nacca, Tressia et Anaïs. Ça sent très mauvais pour les marseillais, Alex se frotte les mains, tout comme Vivian.

VIDÉO Les Cinquante du 12 octobre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 28 ce jeudi 12 octobre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 13 octobre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 28.