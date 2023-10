Un si grand soleil du 13 octobre : Bilal piège Sylvain (résumé et vidéo épisode 1255 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 13 octobre, spoiler résumé de l’épisode 1255 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode inédit de votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le savoir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 13 octobre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Enric réveille Léonore à 7h du mat. Elle rechigne et préfèrerait dormir… Léonore n’a pas fermé l’oeil de la nuit, le silence l’a angoissée. Enric a prévu une randonnée, elle n’a pas l’air emballée.

Ludo a passé la nuit avec Noémie, au petit déjeuner il a l’air ailleurs. Ludo s’en va sans l’embrasser, Noémie lui fait remarquer… Elle comprend que quelque chose cloche. Ludo appelle Alix, cette nuit ne lui a rien fait ressentir sur le plan amoureux. Il ne l’aime plus et ne se comprend pas lui même. Alix pense qu’il est juste amoureux de Jade ! Ludo a peur avec Jade, il craint qu’elle reparte…



Bilal retrouve Ludo et l’interroge sur sa soirée et sa nuit mais Ludo n’a pas envie d’en parler. Ludo fouille dans son sac et fait tomber le portrait robot de Sylvain ! Bilal le reconnait, c’est le mec qui s’occupe de la maintenance informatique chez L Cosmétiques ! Ludo est sous le choc.

En rando, Enric s’éclate mais pas Léonore… Elle finit par avouer que la nature ce n’est pas son truc. Elle préfère bouquiner sur la plage… Chez L Cosmétiques, Carine montre les photos de la villa à Bertier, qui la dévore des yeux.

Alex reçoit un appel de Ludo, qui annonce qu’il a retrouvé Sylvain. Il lui donne rendez-vous devant le commissariat. Ludo lui annonce que c’est un informaticien qui travaille chez L Cosmétiques. Alex lui dit qu’il faut trouver un moyen pour le faire revenir à Montpellier, avec l’aide de Bilal. Il dit à Ludo de faire en sorte qu’il accepte !

Bertier appelle Léonore, il aimerait organiser un barbecue avec toute l’équipe. Léonore est emballée, elle pense que c’est une super idée ! Enric est moins ravi… Louis appelle ensuite Léonore, il aimerait passer avec Kira. Elle accepte avec plaisir.

Chloé croise encore Marc au tribunal, il la percute sans la voir. Il lui propose d’aller boire un verre pour dissiper la gêne, elle accepte et annonce à Enric qu’il va rencontrer son fils.

A la ferme, Noémie se confie à sa voisine… Elle a passé une bonne soirée mais elle a trouvé Ludo distant ce matin. De son côté, Ludo est au téléphone avec Bilal, qui accepte de l’aider. Et il annonce la bonne nouvelle à Jade, qui fait la tête… Ludo s’explique, il a passé la nuit avec Noémie mais il s’est rendu compte que c’est elle qu’il aime ! Jade l’embrasse.

Chloé et Marc se baladent. Ils sont un peu gênés mais se disent qu’ils sont contents que les choses soient claires entre eux. Chloé s’en va, elle rejoint Evan pour le dîner.

Chez L Cosmétiques, Bilal appelle Sylvain pour le faire venir. Bilal prétexte un problème avec le logiciel de paie ! Sylvain rechigne mais finit par accepter de venir le lendemain !

VIDÉO Un si grand soleil du 13 octobre extrait, Bilal appelle Sylvain

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.