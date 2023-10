« Noël... et plus si affinités » : téléfilm de Noël avec Lannick Gautry et Hélène de Fougerolles le 20 novembre sur TF1

Publicité





« Noël… et plus si affinités », c’est le téléfilm de Noël inédit que proposera TF1 le lundi 20 novembre à 21h10. Dans les rôles principaux : Lannick Gautry et Hélène de Fougerolles. Une belle soirée en perspective avec cette comédie romantique adaptée du roman « Le pseudo » de Hakim Benbouchta.











Noël… et plus si affinités : histoire, synopsis

Paris. 10 jours avant Noël. Line, 13 ans, décide de se faire passer pour son père Harold, célibataire romantique et nostalgique, sur un site de rencontre pour lui trouver une âme sœur. Elle rencontre la candidate idéale : Chloé. Ce que Line ne sait pas, c’est qu’elle discute en réalité avec Jules, 13 ans également, qui s’est fait passer pour sa mère Chloé qui ne croit plus en l’amour. Ce que les deux enfants ne savent pas non plus, c’est qu’Harold et Chloé travaillent ensemble dans la même entreprise de chocolaterie… et qu’ils ne peuvent pas se supporter. Comment Line et Jules vont-ils se sortir de cet imbroglio ? Comment Harold et Chloé vont-ils réagir en apprenant les manigances de leurs enfants ?

Et surtout, la magie de Noël va-t-elle opérer ?

Noël… et plus si affinités, le casting

Avec : Lannick Gautry, Hélène de Fougerolles, Lior Chabbat, Aliocha Delmotte, Florent Peyre, Jeanne Bournaud, Leslie Bevillard, Jina Djemba, Geneviève Doang…