« OSS 117 : alerte rouge en Afrique noire » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur M6 (12 octobre 2023)

« OSS 117 : alerte rouge en Afrique noire » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur M6, jeudi 12 octobre 2023





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo via la fonction direct du site et/ou de l'application 6PLAY.







« OSS 117 : alerte rouge en Afrique noire » : histoire et interprètes

Les services secrets hexagonaux peuvent compter sur un élément des plus efficaces pour faire régner l’ordre en Françafrique : Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117. Accompagné d’OSS 1001, un jeune et talentueux agent, 117 part apporter son aide au président kényan, menacé par ses opposants…

Avec Jean DUJARDIN (OSS 117 / Hubert Bonisseur de la Bath), Pierre NINEY (OSS 1001), Fatou N’DIAYE (Zéphyrine Sangawe Bamba), Natacha LINDINGER (Micheline Pierson), Wladimir YORDANOFF (Armand Lesignac), Gilles COHEN (Roland Lépervier), Habib Dembélé (Koudjo Sangawe Bamba), et Ivan FRANEK (Kazimir)



La bande-annonce

