« Tout le monde debout » : le film de Franck Dubosc ce soir sur TF1 (30 octobre 2023))

« Tout le monde débout », c’est le film de et avec « Franck Dubosc et Alexandra Lamy, est rediffusé ce lundi soir sur TF1. Dans ce film, aussi drôle qu’émouvant, Franck Dubosc entre dans la peau du PDG d’une entreprise qui ne va pas hésiter à se faire passer pour un handicapé en fauteuil roulant pour draguer une jolie femme. Mais il va très vite tomber amoureux de sa soeur, qui elle est vraiment handicapée et ça va être l’engrenage : comment lui révéler qu’il a menti et qu’il n’a pas besoin de fauteuil roulant ?





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur MYTF1 et sa fonction direct.







« Tout le monde débout » : l’histoire

Jocelyn, homme d’affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé d’être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu’au jour où elle lui présente sa sœur elle-même handicapée…

Casting

Et avec dans les rôles principaux Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Gérard Darmon, Elsa Zylberstein ou bien encore Claude Brasseur.



La bande-annonce

« Tout le monde débout » c’est ce soir lundi 30 octobre 2023 sur TF1.