« Voyages en langue française » : votre soirée en direct sur France 2, les invités (30 octobre)

« Voyages en langue française » au programme TV du lundi 30 octobre 2023 – Ce soir à la télé, France 2 vous propose une soirée spéciale présentée par Claire Chazal et Michel Field en direct du château de Villers-Cotterêts, à l’occasion de l’inauguration de la Cité internationale de la langue française.





A suivre dès 21h10 sur France 2







« Voyages en langue française » du 30 octobre : le programme

Parlé sur les cinq continents, le français est une langue diverse, qui se réinvente en permanence. Il rassemble comme il agace ou émerveille, on peut en explorer à l’infini les nuances, la musicalité ou les bizarreries.

Entourés d’artistes et de personnalités qui font vivre le français dans toutes ses formes et ses expressions, nous plongerons dans cette langue qui est celle de l’amour comme des fautes d’orthographe, de la danse classique comme des Jeux Olympiques, du droit comme de la poésie…

Ce français qu’on appelle la langue de Molière mais qui est aussi celle de plus de 320 millions de personnes à travers le monde…



Artistes et personnalités de la soirée

Patrick Bruel, Natacha Saint Pier, Ycare, Axelle Red, Chimène Badi, Black M, Hiba Tawaji, Gaëtan Roussel, Adeline Lovo, Farah El-Dibany, Robert Charlebois, Pierre de Maere, Jacub J Orlinski, Anggun, Nuit Incolore, Barbara Cassin, Passi, Julie Neveu, Fan Attiki, Paul Rondin, Géraldiner Moinard, Bernard Fripiat, Erik Orsenna, Kamel Daoud, Samia Orosemane, Seynabou Sonko, Fann Attiki…