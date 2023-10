Un si grand soleil spoiler : Alex retrouve Sylvain et dérape ! (VIDÉO épisode du 13 octobre)

Publicité





Un si grand soleil spoiler – Alex s’est laissé convaincre par Jade et Ludo d’aider à sortir Julie de prison dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil ». Et dans quelques jours, Alex va retrouver Sylvain !

En effet, Ludo va laisser tomber le portrait robot de Sylvain devant Bilal, qui le reconnait et l’identifie.











Publicité





Bilal explique à Ludo qu’il est responsable de la maintenance informatique chez L Cosmétiques. Avec l’aide de Bilal, Alex et Ludo vont tendre un piège à Sylvain pour le faire revenir à Montpellier. Le jour J, Ludo découvre qu’Alex est venu armé… Il craint qu’Alex dérape.

Sylvain arrive et Alex sort de la voiture. Il le menace de son arme et met Sylvain dans le coffre de la voiture ! Alex dérape sous les yeux de Ludo, qui craint les répercutions…

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 27 octobre 2023



Publicité





Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1256 du 13 octobre 2023 : Alex retrouve Sylvain

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook iciv