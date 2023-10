Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 27 octobre 2023

Publicité





Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 27 octobre 2023 – Qu’est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes cureux de le découvrir, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2023.





Et dans deux semaines, on peut vous dire que Maryline est de retour pour la vente de l’appartement. C’est la fin de la coloc alors que Ludo et Ulysse cherchent un appartement pour s’installer ensemble.

Pour Enric, il est temps de redescendre de son nuage… Son histoire avec Léonore tourne mal et il doit accuser le coup.

Quant à Christophe, il s’apprête à encore une fois reprendre du service !

Un si grand soleil spoilers les résumés du 23 au 27 octobre 2023

Lundi 23 octobre 2023, épisode 1262 : Alors que Chloé se pose des questions, le procureur Bernier est furieux et Alex prend une décision lourde de conséquence.

Mardi 24 octobre 2023, épisode 1263 : Alors qu’Evan prend sa revanche et que Gary saute sur l’occasion, Enric accuse le coup.

Mercredi 25 octobre 2023, épisode 1264 : Alors que Sylvio et Janet continuent leurs maraudes, Gary se rend à l’aéroport. Qui va-t-il chercher ?

Jeudi 26 octobre 2023, épisode 1265 : Tandis que Bilal et Ulysse visitent des appartements, les anciens colocataires se remémorent leurs souvenirs les plus drôles. Les résultats de l’autopsie de Jessica Ramos vont apporter une nouvelle terrifiante.

Vendredi 27 octobre 2023, épisode 1266 : Alors qu’Eve et Manu décident de tendre un piège à une amie pour son bien, Christophe se sent investi d’une nouvelle mission.



